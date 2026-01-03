به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد گفت:بیش از ۲ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در این همایش پیاده‌روی شرکت کردند.

منصوری افزود: این برنامه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و روز پدر و با همت اداره ورزش و جوانان، شورای همگانی ورزش، شورای اسلامی، دهیاری، بازاریان و کسبه منطقه ده‌شیخ شهرستان لامرد برگزار شد.

او با قدردانی از حضور پرشور مردم، بازاریان و کسبه منطقه تجاری ده‌شیخ گفت: این مشارکت گسترده نشان‌دهنده علاقه‌مندی مردم به برنامه‌های ورزشی، اجتماعی و نقش مؤثر آن در ایجاد همدلی و نشاط عمومی است.