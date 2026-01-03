پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار ایلام به مناسبت سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی پیامی مشترک صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و «احمد کرمی» استاندار ایلام به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت پیام مشترکی صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
شهید سلیمانی عمر بابرکت خود را در راه دفاع از امنیت، استقلال و عزت ملتهای مظلوم منطقه و جهان اسلام وقف کرد.
وی که خود را یک سرباز میدانست در حقیقت فراتر از یک فرمانده نظامی بود. این سردار رشید اسلام، معمار همدلی و وحدت میان ملتهای مظلوم و جریان مقاومت بود و با ایمان راسخ و روحیه جهادی، نقشی بیبدیل در مقابله با تروریسم، افراطگرایی و پروژههای بیثباتساز در منطقه ایفا کرد.
ضمن گرامیداشت روز جهانی مقاومت و یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران وفادارش، ششمین سالگرد شهادت مظلومانه این سردار رشید و شجاع اسلام را به پیشگاه مقام معظمرهبری (مدظله العالی)، ملت بزرگ ایران اسلامی بهویژه مردم فهیم، انقلابی و شهید پرور استان ایلام تسلیت میگوئیم و از درگاه خداوند متعال توفیق ادامه راه این شهید والامقام، تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت را مسئلت مینمائیم.