انحراف به چپ پراید در محور قدیم زنجان - میانه دو کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ خلجی، رئیس پلیس راه استان زنجان، از وقوع یک سانحه رانندگی بسیار دلخراش در محور قدیم زنجان به میانه خبر داد و جزئیات این حادثه را تشریح کرد.

به گفته سرهنگ خلجی، این تصادف وحشتناک امروز حوالی ساعت ۱۵:۱۰ در کیلومتر ۵۷ محور قدیم زنجان به میانه رخ داد. این حادثه در اثر انحراف به چپ غیرمجاز راننده سواری پراید و برخورد رخ به رخ با یک دستگاه کشنده اسکانیا به وقوع پیوست.

رئیس پلیس راه زنجان اعلام : متأسفانه دو نفر از سرنشینان سواری پراید، شامل راننده مرد حدود ۵۰ ساله و سرنشین جلو پسر ۱۸ ساله، در دم فوت کردند.

وی افزود: سه نفر دیگر از سرنشینان خودروی سواری نیز در این حادثه به شدت مصدوم شدند که خوشبختانه با اقدامات انجام شده، وضعیت عمومی آن‌ها در حال حاضر رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

سرهنگ خلجی در پایان سخنان خود، هشداری جدی به رانندگان صادر کرد: از همشهریان عزیز خواهش می‌کنیم حتماً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و به صورت جدی از هرگونه سبقت و انحراف به چپ در جاده‌های دوطرفه به جد خودداری نمایند تا از تکرار اینگونه حوادث تلخ که موجب از دست رفتن جان و سلامتی افراد می‌شود، جلوگیری شود.