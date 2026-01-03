همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام، فرش متبرک حرم مطهر رضوی به اصناف در فریمان اهدا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: به همت اتاق اصناف شهرستان فریمان و همزمان با تولد مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام ۱۵۰۰ فرش متبرک حرم امام رئوف در بین کسبه و بازاریان شهرستان توزیع شد.

مهدی ناصری افزود: این اقدام با برکت با هدف تکریم اصناف و بازاریان عزیز و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان محل کار و زندگی آنان با حرم رضوی بود و خوشحالیم این حس خوب در چهره همه کسبه فریمان مشهود است.