به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،­تیم فوتبال پیکان در یک بازی دوستانه مقابل نساجی مازندران به میدان رفت.

شاگردان سعید دقیقی در سومین روز از اردوی خود در جزیره کیش مقابل نساجی صدرنشین لیگ دسته اول در یک بازی دوستانه به میدان رفتند که این مسابقه با تساوی دو بر دو خاتمه یافت.

گل‌های پیکان را مهدی نجفی و فراز امامعلی در جریان این بازی به ثمر رساندند. میثم تهیدست و محمد صابری پور نیز برای نساجی در این بازی موفق به گلزنی شدند.

فریبرز گرامی از تیم پیکان در دقیقه ۴۰ از زمین مسابقه اخراج شد اما با توافق دو تیم ، یار جایگزین به جای وی وارد زمین شد.

تیم فوتبال پیکان تمرینات آماده‌سازی خود را در جزیره کیش طی روزهای آینده ادامه خواهد داد و دو بازی دوستانه دیگر هم در دستور کار خودروسازان قرار دارد.

نساجی نیز که در صدر جدول رده‌بندی لیگ دسته اول قرار دارد، در تلاش است تا به رقابت‌های لیگ برتر بازگردد.