مراسم معنوی اعتکاف با حضور نزدیک به ۱۵۰۰ خواهر و برادر میاندوآبی در ۱۴ مسجد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اعتکاف، جلوه‌ای از خودسازی و معنویت در مساجد میاندوآب با هم‌نوایی نسل‌هاست، فضای مساجد میاندوآب در این ایام آکنده از معنویت و عبادت است.

امام جمعه میاندوآب در حاشیه این مراسم گفت: ۱۴ مسجد در شهرستان میاندوآب میزبان معتکفین است.

حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده افزود: در این مراسم معنوی حدود ۱۵۰۰ خواهر و برادر مؤمن شرکت دارند.

وی بیان کرد: معتکفین به مدت سه روز به عبادت، دعا و خودسازی می‌پردازند.

وی در ادامه گفت: اعتکاف فرصت مناسبی برای تقویت ایمان و بازگشت به ارزش‌های الهی است.

امام جمعه میاندوآب حضور پرشور جوانان را نقطه قوت این مراسم دانست.

وی افزود: این آیین معنوی نقش مؤثری در تربیت دینی نسل جوان دارد.