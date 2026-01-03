پخش زنده
امروز: -
مراسم معنوی اعتکاف با حضور نزدیک به ۱۵۰۰ خواهر و برادر میاندوآبی در ۱۴ مسجد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اعتکاف، جلوهای از خودسازی و معنویت در مساجد میاندوآب با همنوایی نسلهاست، فضای مساجد میاندوآب در این ایام آکنده از معنویت و عبادت است.
امام جمعه میاندوآب در حاشیه این مراسم گفت: ۱۴ مسجد در شهرستان میاندوآب میزبان معتکفین است.
حجتالاسلام حمید حسنزاده افزود: در این مراسم معنوی حدود ۱۵۰۰ خواهر و برادر مؤمن شرکت دارند.
وی بیان کرد: معتکفین به مدت سه روز به عبادت، دعا و خودسازی میپردازند.
وی در ادامه گفت: اعتکاف فرصت مناسبی برای تقویت ایمان و بازگشت به ارزشهای الهی است.
امام جمعه میاندوآب حضور پرشور جوانان را نقطه قوت این مراسم دانست.
وی افزود: این آیین معنوی نقش مؤثری در تربیت دینی نسل جوان دارد.