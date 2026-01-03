استاندار کرمان با تاکید بر لزوم توجه به دغدغه‌های مردم به عنوان یکی از آموزه‌های مکتب سلیمانی، گفت: با توجه بیشتر به رفع مسائل و مشکلات مردم، امید دشمنان به یأس تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، استاندار کرمان با تاکید بر لزوم توجه به دغدغه‌های مردم به عنوان یکی از آموزه‌های مکتب سلیمانی، گفت: با توجه بیشتر به رفع مسائل و مشکلات مردم، امید دشمنان به یأس تبدیل می‌شود و می‌توانیم متحدتر و منسجم‌تر از گذشته مسیر انقلاب و اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی را ادامه دهیم.

محمدعلی طالبی سحرگاه همزمان با ساعت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران در گلزار شهدای کرمان بر نقش بی‌بدیل این شهید والامقام در ایجاد انسجام ملی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه نام حاج قاسم نماد همه خوبی‌ها و نیازهای امروز جامعه است عنوان کرد: پیروی از منش وحدت‌آفرین شهید سلیمانی سپر محکمی در برابر نفوذ دشمن و ضامن اتحاد ملی و پیشرفت کشور خواهد بود.

استاندار کرمان همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها، گفت: چه خوب است که در این روزها همه ما پیرو منش شهید سلیمانی باشیم؛ کسی که تا لحظه شهادت، منادی وحدت و رهرو راه انسجام و وفاق اجتماعی بود.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهید سلیمانی در قلوب مردم، اظهار کرد: این سردار بزرگ تا لحظه شهادت منادی انسجام و وفاق اجتماعی بود و نام حاج قاسم تبلور همه خوبی‌ها و نیازهای امروز جامعه است.

طالبی نقشه راه مقابله با دشمنان و پیشبرد اهداف کشور را تداوم راه این شهید بزرگوار عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم مسیر و راه شهید سلیمانی را ادامه دهیم، نه دشمن امیدی به نفوذ در کشور خواهد داشت و نه ما اتحاد خود را از دست خواهیم داد و به‌طور قطع کشور در مسیر بهتری قرار می‌گیرد.

استاندار کرمان همچنین با حضور در مرقد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ذکر فاتحه و اهدای گل، همزمان با ساعت شهادت از بخش‌هایی از گلزار شهدا کرمان بازدید کرد.