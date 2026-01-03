همه ادارات، بانک ها، مدارس و دستگاه‌های اجرایی مازندران فردا یکشنبه ۱۴ دی فعال خواهند بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: فردا یکشنبه ۴ دی‌ماه، همه ادارات، مدارس و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان طبق روال عادی باز و فعال خواهند بود و خدمات‌رسانی به شهروندان بدون هیچ‌گونه تغییر ادامه می‌یابد. ‎



عیسی قاسمی طوسی، افزود: تمامی واحد‌های اداری، آموزشی و اجرایی استان در روز یکشنبه ۱۴ دی فعالیت خود را طبق برنامه از سر خواهند گرفت.



او ادامه داد: این تصمیم در راستای استمرار خدمات عمومی و آموزشی اتخاذ شده و مسئولان دستگاه‌ها موظفند با برنامه‌ریزی مناسب، روند خدمت‌رسانی به مردم و حضور دانش‌آموزان در مدارس را بدون وقفه دنبال کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: مردم اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به تعطیلی یا تغییر در ساعات کاری ادارات و مدارس را صرفاً از طریق درگاه رسمی استانداری مازندران و مراجع معتبر پیگیری کنند و از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی خودداری نمایند.

طوسی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تنها از مسیر‌های رسمی انجام خواهد شد و انتظار می‌رود مردم برای دریافت اخبار صحیح، همواره استانداری را مرجع اصلی خود قرار دهند.