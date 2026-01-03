به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، رویترز به نقل از ترامپ اعلام کرد در جریان عملیات نظامی در ونزوئلا شمار اندکی از نیرو‌های ما زخمی شدند و هیچ کشته‌ای نداشتیم.

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز در اظهاراتی استعمارگرانه گفت: اکنون درباره رهبری آینده ونزوئلا تصمیم خواهیم گرفت. گمان نمی‌کنم فردی هنگام بازداشت مادورو کشته شده باشد و زمان انجام این کار عالی بود. در حوزه نفت ونزوئلا با قدرت فعال خواهیم بود.

به زودی و با قدرت در صنعت نفت ونزوئلا مشارکت می کنیم

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، ترامپ در ادامه افزود: به زودی و با قدرت در صنعت نفت ونزوئلا مشارکت خواهیم کرد.

ترامپ همچنین مدعی شد: مردم ونزوئلا از بابت برکناری مادورو بی نهایت خرسند و خوشحال هستند.





ترامپ گفت: ما بررسی خواهیم کرد که آیا ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان می‌تواند ونزوئلا را رهبری کند یا خیر. ما روابط خوبی با رئیس جمهور چین داریم و پکن مشکلی با روند ونزوئلا نخواهد داشت، آنها نفت دریافت خواهند کرد.

ترامپ همچنین با تهدید حامیان مادورو گفت: اگر همچنان به او وفادار بمانند همچنان با آینده ای تاریک روبه رو هستند. عملیات در ونزوئلا بسیار پیچیده بود و شامل فرود هواپیماها و بالگردها و انواع مختلف جنگنده ها شد.

ترامپ گفت: مادورو و همسرش به یک کشتی منتقل شدند و به زودی با یک بالگرد به نیویورک منتقل می‌شوند.

در عملیات در ونزوئلا هیچ هواپیمایی از دست ندادیم

ترامپ به فاکس نیوز گفت: ما سالانه ۳۰۰ هزار نفر را به علت مواد مخدر از دست می‌دهیم و از این به بعد به هیچ کشوری چنین اجازه‌ای (قاچاق مواد مخدر) نخواهیم داد. در عملیات نظامی در ونزوئلا هیچ بالگردی از دست ندادیم و تنها یکی از بالگرد‌ها متحمل خسارات شدیدی شد که آن را هم بازگرداندیم.

سی ان ان نیز به نقل از منابعی اعلام کرد که ترامپ از اواسط ماه گذشته برای حمله به ونزوئلا و بازداشت مادورو آماده شده بود. طرح آمریکا برکناری مادورو از قدرت و اتخاذ تدابیری برای تشکیل دولت انتقالی متمرکز بود.