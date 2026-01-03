مراسم اعتکاف ماه رجب با ورود معتکفان از عصر روز جمعه به مساجد آغاز شد و تا پایان نماز مغرب و اعشای روز دوشنبه پانزدهم رجب و دیماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسمی که در آن امسال استقبال جوانان و نوجوانان پررنگ‌تر از همیشه بود و دانشجویان هم از دانشگاه‌های سراسر همدان در مسجد دانشگاه بوعلی سینا برای این مراسم معنوی گردهم آمدند.

امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در ۱۶۴ مسجد استان همدان در ماه رجب معتکف می‌شوند.

اعتکاف فرصتی معنوی برای خلوت با خداست؛ عبادتی که با ثواب فراوان، فضیلت‌های روحی و احکام ویژه‌اش مسیر نزدیکی قلبی به پروردگار را هموار می‌کند.