شش سال از ترور ناجوانمردانه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی می‌گذرد؛ تروری که آمریکا تصور می‌کرد پایان یک مسیر است، اما در عمل به نقطه آغاز مکتبی تبدیل شد که امروز در منطقه ریشه دوانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سیزدهم دی ماه، شش سال از ترور ناجوانمردانه شهید سردار سلیمانی می‌گذرد، در این مدت نه تنها راه و آرمانش پایان نیافت، بلکه شاهد تولد هزاران قاسم سلیمانی در منطقه هستیم؛ شاهدی بر این مدعا که زندگی و شهادت او خود یک مکتب ساز شد.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شخصیتی بود که هوشمندی و ذکاوتش در عرصه سیاست، هم‌تراز شجاعت و دلیری‌اش در میدان نبرد قرار داشت.

این فرمانده محبوب حضوری یاری‌رسان برای مظلومان در داخل و خارج از مرز‌های ایران داشت. همین رویکرد بود که شخصیت وی را از یک فرمانده نظامی فراتر برده و به یک نماد فرامذهبی و فراسرزمینی تبدیل کرد.

برای حاج قاسم، دفاع از وطن حرمتی غیرقابل خدشه داشت. نامه مشهور ایشان به دخترشان در جبهه سوریه، چکیده این اندیشه بود: «این جبهه دفاع از یک شخص نیست، بلکه جبهه دفاع از همه انسانی‌های بی‌خبر در خانه‌ها، خیابان‌ها و تجارتخانه‌هاست.» این دیدگاه، پاسداری از کیان ایران را مترادف با پاسداری از ارزش‌های انسانی در منطقه می‌دانست.

ترور ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی در ساعت یک و بیست دقیقه بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ توسط آمریکا، هرگز نتوانست راه او را متوقف کند. شهادت او نه تنها میراثش را نابود نکرد، بلکه به عنوان یک عامل شتاب‌دهنده عمل نمود.