به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حجت‌الاسلام قربانی‌نژاد، امام جمعه فهرج، از حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف امسال این شهرستان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد از مجموع معتکفین شهرستان فهرج را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به شرکت ۶۷۰ نفر در مراسم اعتکاف امسال، افزود: حضور معتکفین نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

حجت‌الاسلام قربانی‌نژاد این استقبال گسترده را نشان‌دهنده توجه نسل جوان به معنویت و ارزش‌های دینی دانست.