به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال چادرملو اردکان در ادامه روند آماده‌سازی خود برای نیم‌فصل دوم لیگ برتر، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

شاگردان محمد سعید اخباری که نیم‌فصل نخست را با عملکردی فراتر از انتظار و کسب ۲۴ امتیاز به پایان رساندند، حالا تمرکز خود را روی شروع قدرتمند دور برگشت گذاشته‌اند؛ جایی که در نخستین گام باید در اهواز به مصاف فولاد خوزستان بروند.

در همین راستا، چادرملو از ۱۷ تا ۱۹ دی‌ماه یک اردوی سه‌روزه در مشهد مقدس برگزار می‌کند. این اردو با هدف حفظ آمادگی بدنی، مرور برنامه‌های تاکتیکی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیکنان در نظر گرفته شده و کادر فنی تلاش دارد شرایط تیم را به سطح مطلوب برای شروع دوباره مسابقات برساند.

در جریان این اردو، نماینده استان یزد یک دیدار تدارکاتی نیز برابر خیبر خرم‌آباد برگزار خواهد کرد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند محک مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازیکنان پیش از آغاز رسمی نیم‌فصل دوم باشد.

چادرملو در شرایطی خود را برای دیدار با فولاد آماده می‌کند که در جام حذفی مقابل این تیم شکست خورده و حالا انگیزه‌های زیادی برای جبران آن نتیجه دارد.

هرچند فولاد یکی از تیم‌های باتجربه و قدرتمند لیگ محسوب می‌شود، اما نمایش‌های چادرملو در نیم‌فصل نخست نشان داده که این تیم توان رقابت با مدعیان را دارد. اردو در مشهد و بازی تدارکاتی پیش‌رو، آخرین مرحله آماده‌سازی اخباری و شاگردانش پیش از سفر به اهواز خواهد بود؛ سفری که می‌تواند شروعی تعیین‌کننده برای نیم‌فصل دوم چادرملو باشد.