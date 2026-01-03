پخش زنده
مسجد امام حسن عسگری قم سالهای متمادی میزبان عاشقان و اهل دل برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسجد امام حسن عسگری نخستین مکان برای برگزاری اعتکاف در کشورمان بود، که همچنان برکت خود را در دل تاریخ و در دل مردم حفظ کرده است.
از دیرباز تا به امروز، بزرگان علمی و روحانی همچون آیتالله گلپایگانی در این مکان نورانی به اعتکاف پرداختهاند و با حضور خود، شکوهی معنوی را به این مسجد بخشیدهاند.
امروز نیز این مسجد، همچنان مقصدی است برای کسانی که در پی خلوت با خدای خود هستند.