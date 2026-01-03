به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسجد امام حسن عسگری نخستین مکان برای برگزاری اعتکاف در کشورمان بود، که همچنان برکت خود را در دل تاریخ و در دل مردم حفظ کرده است.

از دیرباز تا به امروز، بزرگان علمی و روحانی همچون آیت‌الله گلپایگانی در این مکان نورانی به اعتکاف پرداخته‌اند و با حضور خود، شکوهی معنوی را به این مسجد بخشیده‌اند.

امروز نیز این مسجد، همچنان مقصدی است برای کسانی که در پی خلوت با خدای خود هستند.

سید مجتبی سبحانی مسئول اعتکاف مسجد امام حسن عسگری علیه‌السلام گفت: از میان هزاران متقاضی و مشتاق، تنها ۲۵۰۰ نفر امسال توفیق داشتند در این فضای معنوی حضور یابند، که این خود نشان از علاقه‌مندی بی‌پایان به این مکان مقدس است.