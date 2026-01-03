پخش زنده
معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: حوزه آموزش در ارتش، صرفاً انتقال دانش نظری یا مهارتهای نظامی نیست، بلکه مجموعهای از فرآیندهای پیچیده، چندلایه و مستمر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان نژاد در آیین گردهمایی فرماندهان یگانهای دانشجویی دانشگاه افسری امام علی (ع) گفت: حوزه آموزش در ارتش، صرفاً انتقال دانش نظری یا مهارتهای نظامی نیست، بلکه مجموعهای از فرآیندهای پیچیده، چندلایه و مستمر بوده که نیازمند تعامل دقیق میان فرمانده و ساختار سازمانی است.
وی با اشاره به وظیفه مهم فرماندهان دانشجویی در تربیت جامع دانشجویان دانشگاهای افسری و رزمنده پروری اظهار کرد: فرماندهان باید دانشجویان را با حداقل ۲۰۰ اقدام اساسی و کاربردی در فرماندهی آشنا کنند، اقداماتی که در میدان عمل، شرایط بحرانی و حتی در موقعیتهای روزمره، تعیینکننده موفقیت یا شکست هستند.
معاون تربیت و آموزش ارتش، با تاکید بر اینکه مهمترین و سنگینترین وظیفه بر عهده فرماندهان دانشجویی است، مشروط بر اینکه این نفرات اول به تربیت خود، سپس به آموزش و تربیت نسل جوان ارتش بپردازند، اظهار کرد: فرماندهان در نقش پدر معنوی، مربی متدین، اخلاق مدار و متشرع، وظیفه تربیت نیروی انسانی کارآمد، متفکر و متخصص و متعهد را به عهده دارند.
امیر سرتیپ دوم علی مهدوی فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) نیز در این مراسم، تصریح کرد: فرماندهان یگانهای دانشجویی، نقشی کلیدی و تعیینکننده در شکلگیری شخصیت، هویت و توانمندیهای افسران آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران برعهده دارند و این مسئولیت، نیازمند دقت، صبر، اشراف و تعهد همهجانبه است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود فرماندهان با اشراف کامل بر مأموریتها، هماهنگی مؤثر با بخشهای آموزشی و تربیتی و اهتمام جدی به شناسایی ظرفیتها و نیازهای دانشجویان، زمینه رشد همهجانبه آنان را فراهم سازند.