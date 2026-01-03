به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی در بقعه متبرکه امامزاده سید بهلول برگزار شد.

این مراسم معنوی با هدف تبیین سیره علوی و بازخوانی مکتب مقاومت و ایثار شهید سلیمانی، در فضایی آکنده از شور دینی و روحیه انقلابی برگزار و با استقبال گسترده خانواده‌ها، جوانان و فعالان فرهنگی همراه بود.

در این آیین، حجت‌الاسلام ماندگاری از سخنرانان برجسته کشوری، با اشاره به جایگاه والای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تاریخ اسلام، اظهار کرد سیره علوی مبتنی بر عدالت‌محوری، مردم‌داری و پایبندی به ارزش‌های الهی است و جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری عملی از این سیره نورانی است.

وی با تأکید بر پیوند عمیق مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام با مکتب مقاومت، افزود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی تربیت‌یافتگان مکتب علوی بود که با اخلاص، شجاعت و تبعیت محض از ولایت، مسیر عزت و اقتدار امت اسلامی را هموار کرد.

حجت‌الاسلام ماندگاری با بیان اینکه راه شهید سلیمانی ادامه راه امیرالمؤمنین علیه السلام است، تصریح کرد فرهنگ ایثار، مجاهدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مکتب شهداست و تداوم این مسیر، تضمین‌کننده پیشرفت و امنیت کشور خواهد بود.