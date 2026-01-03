استاندار زنجان در نشست صمیمی با جمعی از بازاریان و رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان زنجان دولت و اصناف را یک زنجیره واحد برای عبور از ناترازی اقتصادی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ استاندار زنجان در نشست صمیمی با جمعی از بازاریان و رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان، با تأکید بر اینکه اصناف نقشی محوری در تأمین معیشت عمومی و پایداری اقتصاد دارند، خواستار تعامل مثبت و مستمر دولت و بخش خصوصی برای مدیریت چالش‌های اقتصادی شد.

استاندار در این جلسه با اشاره به وضعیت ناترازی اقتصادی موجود در کشور و استان، ریشه این مشکلات را ترکیبی از شرایط تحریمی هوشمند، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایرادات سیاستی دانست. وی صراحتاً اعلام کرد: «ما در یک نظام اقتصادی پایدار نمی‌توانیم دوقطبی دولت و صنف را طرح کنیم؛ ما همه یک زنجیره‌ایم.»

جراحی اقتصادی و وظیفه مدیریت آثار

استاندار در تبیین وضعیت فعلی کشور، اصلاحات ساختاری اقتصادی که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود را اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: «ادامه وضعیت قبلی برای دولت و فعالان اقتصادی در بلندمدت قابل دوام نیست.» وی در عین حال اذعان کرد که این جراحی پیامد‌های کوتاه‌مدت و فشار‌هایی بر معیشت مردم وارد می‌کند که انکار آنها وظیفه مسئولان نیست.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی مدیریت استان، کاهش فشار‌های غیرضروری و جلوگیری از بی‌ثباتی بازار با کمک خود اصناف است، خاطرنشان کرد: «هر جا از شما مشورت گرفتیم، سیاست‌هایمان به واقعیت نزدیک‌تر بوده است.»

تصمیمات کلیدی برای تعامل و تنظیم بازار

در پایان جلسه، استاندار زنجان برای رسیدگی به دغدغه‌های مطرح شده، چند مصوبه و تصمیم اجرایی را اعلام کرد:

۱. تقویت ارتباطات اصناف: برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های منظم ماهانه با تک تک اتحادیه‌ها (با فاصله ۲۰ روزه) و جلسات دو ماهه با اتاق اصناف برای پیگیری مصوبات.

۲. تأمین کالا‌های اساسی: تأکید شد که در راستای مصوبه اخیر دولت مبنی بر ورود کالا بدون انتقال ارز، باید از ظرفیت اتحادیه‌ها در بحث توزیع اقلام اساسی حتماً استفاده شود و اولویت در توزیع کالا‌های وارداتی با خود صنوف باشد.

۳. حل اختلافات مالیاتی و نظارتی: برگزاری نشست ویژه‌ای با حضور رؤسای اتحادیه‌ها، مدیران امور مالیاتی، بانک‌ها و تعزیرات؛ در صورت عدم حصول نتیجه، این جلسات با حضور شخص استاندار برگزار خواهد شد.

۴. رسیدگی به مشکلات شهری: تشکیل جلسه‌ای با حضور شهردار برای رسیدگی به مشکلات عمرانی و کسبه در مناطقی مانند خیابان سرچشمه.