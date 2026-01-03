شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف پدر و پسری از تجربه‌ای معنوی و صمیمی سخن می‌گویند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مراسم اعتکاف پدر و پسری، شرکت‌کنندگان از تجربه‌ای معنوی و صمیمی سخن گفتند؛ جایی که پسران از شادی حضور در کنار پدران گفتند و پدران از تقویت رابطه و معنویت در سایه این آیین خبر دادند.

پدران نیز اعتکاف را بستری برای تقویت رابطه پدر و فرزندی توصیف کردند. یکی از پدران گفت: این مراسم باعث می‌شود ارتباط ما با فرزندانمان عمیق‌تر و صمیمی‌تر شود.

در میان شرکت‌کنندگان، خانواده‌ای سه‌نسلی حضور داشت؛ پدری که همراه فرزند و نوه‌اش آمده بود و این حضور را نشانه‌ای از استمرار معنویت در نسل‌ها دانست.

یکی دیگر از پدران با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: پارسال با پسرم در اعتکاف شرکت کردم و امسال خودِ او پیشنهاد داد دوباره بیاییم. این سخن نشان از تأثیر ماندگار این آیین بر ذهن و دل نوجوانان دارد.

در مجموع، مراسم اعتکاف پدر و پسری امسال نه تنها فرصتی برای خلوت معنوی بود، بلکه به پلی میان نسل‌ها بدل شد؛ پلی که بر پایه محبت، ایمان و همدلی بنا شده است.