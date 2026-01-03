پخش زنده
امام جمعه کرمان گفت: مکتب شهید سلیمانی ثمره اخلاص، مردمداری و خداجویی است که میتواند راهنمای نسلها باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان کرمان، در جریان بازدید میدانی از موکبهای «طریقالشهدا» در گلزار شهدای کرمان و در جمع خبرنگاران، با تأکید بر عظمت و چندبعدی بودن شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: شخصیت این شهید والامقام بهگونهای است که از یک سو سخن گفتن از او آسان و از سوی دیگر بسیار دشوار است؛ چرا که ابعاد وجودی او گسترده و عمیق بوده و در قالب سخنرانیها و کتابها بهطور کامل قابل تبیین نیست.
وی با اشاره به ابعاد متنوع شخصیت شهید سلیمانی اظهار داشت: سخن گفتن درباره حاج قاسم هم آسان است و هم سخت؛ آسان از این جهت که زوایای وجودی او آنقدر گسترده است که از هر بُعدی میتوان دربارهاش سخن گفت و هر بخش از زندگی او، خود یک درس و الگو برای جامعه محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان افزود: اما در عین حال، دشواری اینجاست که شخصیت جامع و کمنظیر شهید سلیمانی را نمیتوان با یک سخنرانی، چند سخنرانی یا حتی با نگارش چندین کتاب، بهطور کامل و جامع بازتاب داد.
امام جمعه کرمان با بیان یک جمعبندی کوتاه اما عمیق از شخصیت شهید سلیمانی تصریح کرد: اگر بخواهم تنها در یک جمله حاج قاسم را توصیف کنم، باید بگویم تمام وجود او سرشار از محبت و علاقه به مردم بود و این مردمداری خالصانه را در مسیر رضایت خدای متعال قرار داده بود.
وی تأکید کرد: همین اخلاص، صداقت و پیوند عمیق با مردم بود که باعث شد خدای تبارک و تعالی او را بهگونهای بزرگ کند که حتی پس از شهادتش، نام و راه او زندهتر و اثرگذارتر از قبل در جامعه جریان داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به آثار و برکات شهادت حاج قاسم گفت: امروز بهوضوح میبینیم که پس از شهادت این سردار بزرگ، یک جریان عظیم فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی در کشور شکل گرفته است؛ جریانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، به «مکتب شهید سلیمانی» انجامیده است.
وی افزود: این مکتب، مجموعهای از ارزشها، از جمله ایمان، اخلاص، شجاعت، مردمداری، ولایتمداری و مجاهدت در راه خداست که میتواند راهنمای نسلهای امروز و آینده باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان در پایان با تأکید بر مسئولیت رسانهها و فعالان فرهنگی خاطرنشان کرد: امیدوارم همه رسانهها، خبرنگاران و کسانی که توان تبیین، تحلیل و انتقال مفاهیم را دارند، با همت و تلاش مضاعف، در معرفی درست و عمیق مکتب شهید سلیمانی نقشآفرینی کنند.
وی تصریح کرد: تبیین این مکتب بهویژه برای نسل جوان و نسلهای آینده اهمیت ویژهای دارد و میتواند بهعنوان سرمایهای معنوی و فکری، مسیر پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی را هموار سازد.