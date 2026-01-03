به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان، در جریان بازدید میدانی از موکب‌های «طریق‌الشهدا» در گلزار شهدای کرمان و در جمع خبرنگاران، با تأکید بر عظمت و چندبعدی بودن شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: شخصیت این شهید والامقام به‌گونه‌ای است که از یک سو سخن گفتن از او آسان و از سوی دیگر بسیار دشوار است؛ چرا که ابعاد وجودی او گسترده و عمیق بوده و در قالب سخنرانی‌ها و کتاب‌ها به‌طور کامل قابل تبیین نیست.

وی با اشاره به ابعاد متنوع شخصیت شهید سلیمانی اظهار داشت: سخن گفتن درباره حاج قاسم هم آسان است و هم سخت؛ آسان از این جهت که زوایای وجودی او آن‌قدر گسترده است که از هر بُعدی می‌توان درباره‌اش سخن گفت و هر بخش از زندگی او، خود یک درس و الگو برای جامعه محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان افزود: اما در عین حال، دشواری اینجاست که شخصیت جامع و کم‌نظیر شهید سلیمانی را نمی‌توان با یک سخنرانی، چند سخنرانی یا حتی با نگارش چندین کتاب، به‌طور کامل و جامع بازتاب داد.

امام جمعه کرمان با بیان یک جمع‌بندی کوتاه اما عمیق از شخصیت شهید سلیمانی تصریح کرد: اگر بخواهم تنها در یک جمله حاج قاسم را توصیف کنم، باید بگویم تمام وجود او سرشار از محبت و علاقه به مردم بود و این مردم‌داری خالصانه را در مسیر رضایت خدای متعال قرار داده بود.

وی تأکید کرد: همین اخلاص، صداقت و پیوند عمیق با مردم بود که باعث شد خدای تبارک و تعالی او را به‌گونه‌ای بزرگ کند که حتی پس از شهادتش، نام و راه او زنده‌تر و اثرگذارتر از قبل در جامعه جریان داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به آثار و برکات شهادت حاج قاسم گفت: امروز به‌وضوح می‌بینیم که پس از شهادت این سردار بزرگ، یک جریان عظیم فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی در کشور شکل گرفته است؛ جریانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، به «مکتب شهید سلیمانی» انجامیده است.

وی افزود: این مکتب، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، از جمله ایمان، اخلاص، شجاعت، مردم‌داری، ولایت‌مداری و مجاهدت در راه خداست که می‌تواند راهنمای نسل‌های امروز و آینده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان در پایان با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها و فعالان فرهنگی خاطرنشان کرد: امیدوارم همه رسانه‌ها، خبرنگاران و کسانی که توان تبیین، تحلیل و انتقال مفاهیم را دارند، با همت و تلاش مضاعف، در معرفی درست و عمیق مکتب شهید سلیمانی نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: تبیین این مکتب به‌ویژه برای نسل جوان و نسل‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای معنوی و فکری، مسیر پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی را هموار سازد.