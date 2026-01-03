بهبود وضعیت معیشتی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
روندهای مثبتی در حوزه بودجه، اعتبارات و حقوق و دستمزد کارکنان وزارت ورزش و جوانان آغاز شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در ساری با بیان اینکه در حوزه بودجه، اعتبارات و حقوق و دستمزد کارکنان، روندهای مثبتی آغاز شده است ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده وضعیت معیشتی کارکنان بهتر شود.
عبداله چمنگلی انتقال تجربه و همافزایی میان مدیران گذشته و فعلی را برای هموارتر کردن مسیر توسعه ورزش ضروری دانست و افزود:موضوعاتی نظیر مولدسازی، ماده ۲۷ و ماده ۵ از جمله محورهایی هستند که باید با جدیت بیشتری در استانها دنبال شوند و مدیران استانی توجه ویژهای به آن داشته باشند.
او ادامه داد: با بهرهگیری از همه ظرفیتها و همراهی مدیران، میتوان شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر ورزش در این استان بود.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ارتقای سطح ورزش و پاسخگویی به مطالبات حوزه جوانان را نیازمند نگاه جامع، آموزشمحور و استفاده از ابزارهای نوین دانست و گفت: هیئتهای ورزشی و سازمانهای مردمنهاد میتوانند با بهرهگیری از فناوریهای نوین، از جمله تکنولوژی و هوش مصنوعی، خدمات مؤثرتر و کارآمدتری ارائه دهند.
حسین بریمانی تشکیل کارگروههای تخصصی، تجلیل از مربیان سازنده و افتخارآفرینان، و توسعه زیرساختهای ورزشی را از اولویتهای اصلی این ادارهکل اعلام کرد