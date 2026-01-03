به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای چهار خودروسواری در کیلومتر ۱۸جاده مرودشت-درودزن به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد رفیعی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات کمک‌های اولیه لازم برای مصدومان انجام شد.

او ادامه داد: این تصادف دو نفر مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران هلال احمر پس از اقدامات اولیه، مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.