فرماندار ویژه مهاباد در جریان بازدید سرزده از میدان میوه و تره بار و دیدار با بنکداران، بر لزوم تداوم کنترل قیمتها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمد صادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، به منظور ارزیابی مستقیم شرایط بازار و گفتوگو با کسبه، از چند مرکز توزیع مهم بازدید کرد. این بازدیدها با هدف اطمینان از ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز انجام گرفت.
فرماندار در حاشیه این بازدید بر لزوم نظارت مستمر مسئولان بر بازار تأکید کرد و اعلام داشت که در تأمین کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
بررسیهای میدانی فرماندار با حضور در میدان میوه و تره بار مهاباد آغاز شد و وی بر نحوه عرضه و قیمتگذاری محصولات به ویژه میوههای فصلی نظارت مستقیم داشت. در ادامه، هیئت مسئولان با بنکداران و عمدهفروشان شهر دیدار کرده و آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را مورد ارزیابی قرار دادند.
در همین راستا، مسئولان جهاد کشاورزی منطقه با تأکید بر وضعیت موجود، اعلام کردند که در تأمین اقلام حیاتی نظیر روغن، گوشت و مرغ هیچگونه مشکلی در سطح شهرستان وجود ندارد و انتظار میرود بهزودی سهمیه برنج نیز وارد شبکه توزیع شود.
در جریان گفتوگو با شهروندان و کسبه، مردم خواستار نظارت و کنترل بیشتر قیمتها از سوی مسئولان شدند تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.
محمد صادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در پایان این بازدیدها با اشاره به برنامههای دولت برای حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی، بر اهمیت حضور میدانی تأکید کرد و گفت: حضور فعال و مستمر مسئولان در بازار و بررسی شرایط کسبه و مشکلات مردم، نقش مهمی در شناخت مسائل و مطالبات بازاریان دارد و این امر به برقراری ارتباط عمیقتر بین مردم و مسئولان کمک شایانی میکند.