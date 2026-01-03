بیش از یک هزار و ۲۳۰ نوزاد نارس و محروم از شیر مادر در امسال با شیر اهدایی مادران به بانک شیر مشهد تغذیه شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان تخصصی زنان و زایمان‌ام‌البنین (س) مشهد گفت: امسال مادران داوطلب، یک هزار و ۷۷ لیتر شیر مازاد خود را برای تغذیه نوزادان نارس، چند قلو و بیمار در اختیار بانک شیر مشهد قرار دادند.

دکتر ناهید صاحبدل‌فر با بیان اینکه شیر‌های اهدایی در بانک شیر مشهد پاستوریزه شده و تمامی آنها به مصرف نوزادان نارس و محروم از شیر مادر رسیده است،افزود: بخش کمی از این شیر اهدایی به اسفراین و بقیه به مراکز درمانی شهر مشهد ارسال شده است.

وی ادامه داد: نوزادان نارس بسیاری هستند که امکان تغذیه با شیرخشک برای آنها وجود ندارد و مادرانشان نیز هنوز توان شیردهی ندارند، بنابراین حضور خیرانه مادران و همکاری برای اهدای شیر مادرزاد فرزندشان می‌تواند حیات بخش نوزادان بسیاری باشد.

دکتر صاحبدل‌فر گفت: مادران داوطلب، شیر مازاد خود را از بدو تولد تا یک سالگی فرزند، در اختیار بانک شیر قرار می‌دهند تا نوزادان نارس، چند قلو و بیمار از این شیر تغذیه شوند.

وی افزود: جمع‌آوری شیر‌های مازاد مادران شیرده، پاستوریزه کردن این شیر‌ها و در نهایت رساندن این شیر‌های اهدایی به مصرف نوزادان نارس و محروم، از خدمات بانک شیر مشهد به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از مادرانی که کودک زیر یکسال و شیر مازاد بر نیاز فرزند خود دارند، تقاضا می‌شود با بانک شیر بیمارستان‌ام‌البنین (س) و شماره ۰۵١٣٢٢٣١۰۶٢ داخلی ١٧١ و شماره همراه ۰٩۰۵٣۶۵٢۰٩٧ تماس حاصل کنند تا بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفا با نگهداری شیر مازاد و ارایه آن به نمایندگان بانک شیر، نجات بخش نوزادان بسیاری باشند.

بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان چهارمین بانک شیر کشور و به عنوان موسسه غیرانتفاعی با خدمات کاملا رایگان، فعالیت خود را از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در محل بیمارستان‌ام‌البنین مشهد آغاز کرده است.