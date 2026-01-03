پخش زنده
ویژه برنامههای روز میلاد امیرالمومنین (ع) همزمان با روز پدر شنبه ۱۳ دی ماه در بخشهای مختلف باغ کتاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین همدانی، مدیر مجموعه «کلبه آفرینش فکر»، درباره هدف این برنامه گفت: «ما میخواهیم فرهنگ تفکر را از طریق بازی و همکاری خانوادگی ترویج دهیم. خانوادهها با حضور در این برنامه تجربهای مشترک پیدا کردند و بچهها فرصت داشتند مهارتهای تفکر، منطق و خلاقیت خود را پرورش دهند.
وی افزود: در بازه تقریباً دو ساعت و نیم تا سه ساعت برنامه، حدود ۴۰۰ خانواده در فعالیتهای مختلف ثبتنام و شرکت کردند. بازیها متنوع بود و شامل بازیهای فکری، حرکتی، رومیزی و فعالیتهایی در حوزه علوم، فیزیک و تعادل بود، اما محور اصلی همه آنها لذت بازی و تعامل خانوادهها بود.
از جمله برنامههای این روز میتوان به مسابقه خانوادگی «نجات تخممرغ»، ۳۶ بازی فکری و حرکتی با محوریت تعامل پدر و فرزند و سخنرانی دکتر سعید عزیزی، کارشناس سبک زندگی، اشاره کرد.
آقای همدانی گفت: هر خانوادهای میتوانست با مراجعه به بخش ثبتنام در برنامه شرکت کند. هدف ما این است که بازی را جدی بگیریم و خانوادهها را به تعامل و تجربهای مشترک تشویق کنیم.
وی در پایان گفت: مجموعه «کلبه آفرینش فکر» با همکاری مدارس و مراکز فرهنگی، برنامههای مشابهی را در آینده برای کودکان و خانوادهها خواهد داشت شد.
باغ کتاب تهران شب دو هفته گذشته به مناسبت شب یلدا میزبان خانوادهها بود.