به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین همدانی، مدیر مجموعه «کلبه آفرینش فکر»، درباره هدف این برنامه گفت: «ما می‌خواهیم فرهنگ تفکر را از طریق بازی و همکاری خانوادگی ترویج دهیم. خانواده‌ها با حضور در این برنامه تجربه‌ای مشترک پیدا کردند و بچه‌ها فرصت داشتند مهارت‌های تفکر، منطق و خلاقیت خود را پرورش دهند.

وی افزود: در بازه تقریباً دو ساعت و نیم تا سه ساعت برنامه، حدود ۴۰۰ خانواده در فعالیت‌های مختلف ثبت‌نام و شرکت کردند. بازی‌ها متنوع بود و شامل بازی‌های فکری، حرکتی، رومیزی و فعالیت‌هایی در حوزه علوم، فیزیک و تعادل بود، اما محور اصلی همه آنها لذت بازی و تعامل خانواده‌ها بود.

از جمله برنامه‌های این روز می‌توان به مسابقه خانوادگی «نجات تخم‌مرغ»، ۳۶ بازی فکری و حرکتی با محوریت تعامل پدر و فرزند و سخنرانی دکتر سعید عزیزی، کارشناس سبک زندگی، اشاره کرد.

آقای همدانی گفت: هر خانواده‌ای می‌توانست با مراجعه به بخش ثبت‌نام در برنامه شرکت کند. هدف ما این است که بازی را جدی بگیریم و خانواده‌ها را به تعامل و تجربه‌ای مشترک تشویق کنیم.

وی در پایان گفت: مجموعه «کلبه آفرینش فکر» با همکاری مدارس و مراکز فرهنگی، برنامه‌های مشابهی را در آینده برای کودکان و خانواده‌ها خواهد داشت شد.

باغ کتاب تهران شب دو هفته گذشته به مناسبت شب یلدا میزبان خانواده‌ها بود.