در گامی تازه برای تقویت نقش دانش و نوآوری در بازآفرینی شهری، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد ملی نخبگان با برگزاری نشستی مشترک، بر تدوین سازوکار‌های عملی برای استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان کشور تأکید کردند.

هم‌افزایی بنیاد ملی نخبگان و شرکت بازآفرینی شهری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران با رصدخانه ملی نخبگان، با هدف بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی نخبگان در حل مسائل بازآفرینی شهری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران دو مجموعه انجام گرفت، بر ضرورت شناسایی چالش‌های اولویت‌دار حوزه بازآفرینی شهری و تعریف پروژه‌های مسئله‌محور تأکید شد.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران مأمور احصا و تدوین موضوعات همکاری مشترک شد.

این موضوعات پس از جمع‌بندی، برای بررسی و ارائه پیشنهادهای تکمیلی به بنیاد ملی نخبگان ارسال خواهد شد.

یکی از محورهای کلیدی نشست، برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه مشترک تخصصی در حوزه بازآفرینی شهری بود.

این کارگروه وظیفه تدوین شاخص‌های شناسایی نخبگان اثرگذار و سرآمد در این حوزه را بر عهده خواهد داشت.

در ترکیب این کارگروه، نخبگان علمی، پژوهشگران و صاحب‌نظران برجسته مشارکت خواهند داشت.

هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه علمی و مشورتی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در برنامه‌های بازآفرینی شهری عنوان شد.

مسئولان حاضر در نشست، استفاده از رویکردهای نوآورانه و فناورانه را از الزامات موفقیت این همکاری دانستند.

توسعه این تعاملات، می‌تواند به ارتقای کیفیت مداخلات و افزایش اثربخشی طرح‌های بازآفرینی شهری در سطح کشور منجر شود.