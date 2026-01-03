پخش زنده
وزارت امور خارجه ضمن دعوت از همه طرفهای مرتبط با ونزوئلا به خویشتنداری طی بیانیهای اعلام کرد: ما آمادهایم تا در چارچوب قوانین بینالمللی، هرگونه کمک سازندهای را برای حل بحران ونزوئلا ارائه دهیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: «ما از نزدیک تحولات اخیر ونزوئلا را دنبال میکنیم. ترکیه به ثبات ونزوئلا و صلح و رفاه مردم ونزوئلا اهمیت میدهد. ما از همه طرفها میخواهیم که خویشتنداری کنند تا اطمینان حاصل شود که وضعیت فعلی پیامدهای منفی برای امنیت منطقهای و بینالمللی نخواهد داشت. ما آمادهایم تا در چارچوب قوانین بینالمللی، هرگونه کمک سازندهای را برای حل بحران ونزوئلا ارائه دهیم. در طول این فرآیند، سفارت ما در کاراکاس همچنان به ارتباط و هماهنگی بیوقفه با شهروندانمان در این کشور ادامه میدهد.