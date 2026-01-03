پخش زنده
پنج نفر در سپیدان بر اثر تنفس گاز مونوکسید کربن مسموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان گفت: شنبه ۱۳ دیماه، گزارشی مبنیبر مسمومیت تنفسی با گاز مونوکسید کربن در تفرجگاه چلهگاه سپیدان به هلالاحمر اعلام شد.
مهدی خورشیدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر سپیدان با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت که نجاتگران با همکاری عوامل اورژانس، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را انجام، و سپس مصدومان پس از تثبیت وضعیت اولیه، بلافاصله برای ادامه مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.