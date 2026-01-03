مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: امسال ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر در ۳ گروه نوجوانان، بانوان و آقایان در ۱۷۹ مسجد استان معتکف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی نجفی در گفتگوی تلفنی به خبرنگار صدا و سیما گفت: امسال ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر در ۳ گروه نوجوانان، بانوان و آقایان در مساجد استان معتکف شدند که در مقایسه با ایام اعتکاف سال گذشته تعداد معتکفان ۴۲ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد معتکفان امسال در گیلان را نوجوانان به تعداد ۷ هزار و ۴۱۷ نفر تشکیل می‌دهند، افزود: امسال تعداد بانوان معتکف در مساجد استان ۵ هزار و ۱۷۸ و آقایان ۳ هزار و ۱۹۳ نفر ثبت شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از افزایش ۲۵ درصدی تعداد مساجد استان که امسال به امر اعتکاف اختصاص دارند خبر داد و گفت: تعداد مساجد گیلان که مراسم اعتکاف در آن‌ها برگزار می‌شود از ۱۴۶ مسجد در سال گذشته به ۱۸۳ مسجد در سال جاری افزایش یافته است.

حجت الاسلام و المسلمین نجفی با اشاره به اینکه هزینه مراسم اعتکاف را خود معتکفان تامین کرده‌اند، افزود: مراسم اعتکاف از اذان صبح امروز ۱۳ رجب مصادف با ۱۳ دی آغاز شده و همزمان با اذان مغرب ۱۵ رجب برابر ۱۵ دی به پایان خواهد رسید.