با حضور استاندار آذربایجانغربی قسمتهای مرمتشده، بخشهای در حال مرمت و همچنین ساختمان نیمهکاره مجتمع فرهنگیان آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز با حضور در مجتمع فرهنگیان آموزش و پرورش استان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید بر اهمیت توجه به شأن و منزلت معلمان و فرهنگیان و نقش زیرساختهای مناسب رفاهی در افزایش انگیزه و کیفیت فعالیتهای آموزشی تأکید کرده و خواستار برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از بخشهای باقیمانده این مجتمع شد.
در این بازدید قسمتهای مرمتشده، بخشهای در حال مرمت و همچنین ساختمان نیمهکاره مجتمع مورد بررسی قرار گرفته و روند پیشرفت فیزیکی پروژهها از نزدیک ارزیابی شد.
همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، ارتقای کیفیت فضاهای رفاهی و فرهنگی ویژه فرهنگیان و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود تأکید شد.