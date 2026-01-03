پخش زنده
امروز: -
فضای بازار امروز با رونق نسبی، چهرهای متفاوت یافت و بیشتر مغازهدارها کسب و کار را از سر گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پس از آنکه تعدادی از کسبه در روزهای گذشته در اعتراض به گرانی اجناس مغازههای خود را بستند، امروز فضای بازار چهرهای متفاوت داشت. بیشتر مغازهها باز بودند و تنها تعداد محدودی همچنان تعطیل مانده بودند.
مردم در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما ضمن خرید از بازار، از افزایش قیمتها ابراز نگرانی کردند و خواستار اقدام جدی دولت برای کنترل گرانی شدند. یکی از شهروندان گفت: گرانی فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده و انتظار داریم مسئولان راهکاری پیدا کنند.
کسبه نیز تأکید داشتند که مسئولان باید پای صحبت آنان بنشینند و مشکلات صنفی را از نزدیک بشنوند. یکی از مغازهداران اظهار داشت: ما خواهان گفتوگوی مستقیم با مسئولان هستیم تا راهحلهای عملی برای کاهش فشار اقتصادی پیدا شود.
در همین حال، برخی دیگر از کسبه نسبت به سوءاستفاده احتمالی هشدار دادند و گفتند: اگر عدهای مغازههای خود را میبندند، نباید دیگران از این شرایط برای منافع شخصی استفاده کنند.
این گزارش نشان میدهد که هرچند بازار دوباره به فعالیت روزانه خود بازگشته، اما دغدغههای مردم و کسبه درباره گرانی همچنان پابرجاست و نیازمند توجه جدی مسئولان است.