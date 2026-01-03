پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست نقده از دستگیری دو نفر شکارچی متخلف در سواحل جنوبی پارک ملی یادگارلو (شوربولاغ) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اکبر قائمی گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر حضور افراد مشکوک در محدوده شوربولاغ، مأموران یگان حفاظت شهرستان برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، با اجرای عملیات کمین موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان شدند و در بازرسی بهعملآمده از آنان، دو قبضه اسلحه شکاری به همراه ۷ قطعه ماهی تنچه و ۵ قطعه اردک سرسبز کشف و ضبط شد.
قائمی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از حیاتوحش و جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی تصریح کرد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در حوزه صید و شکار و خرید و فروش غیرمجاز گونههای وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیطزیست استان گزارش کنند.