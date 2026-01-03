به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرقان گفت: خانه هلال حیدر زرقانی همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضور جمعی از مسئولان، امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر افتتاح شد.

مهدی رنجبر افزود: این مرکز با هدف توسعه آموزش‌های امدادی، افزایش آمادگی در برابر حوادث و تقویت مشارکت‌های مردمی راه‌اندازی شد و نقش مؤثری در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و ارائه خدمات داوطلبانه در منطقه دارد.