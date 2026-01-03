به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آشوبگران واغتشاشاگران بدنیال نا امن کردن برخی نقاط شهر هستند ودر این بین حکایت حضور برخی نوجوانان در ناآرامی‌های اخیر بس ساده است و نشان از بی‌تجربگی و یا طمع مالی دارد؛ در حالی آن هیچ پولی هم به آنها داده نشده است خانواده‌ها باید خیلی مراقب فرزندان خود باشند.

اعتراضات صنفی در برخی نقاط کشور به صحنه‌ای برای خشونت بدل شد؛ روایتی تکرارشونده که نشان می‌دهد چگونه اعتراضات صنفی و مسالمت‌آمیز،هدف سوءاستفاده گروهی اندک اما سازمان‌یافته قرار می‌گیرد

پیگیری خواسته‌ها از مسیرهای قانونی و مدنی، همچنان راهی است که می‌تواند هم صدای مردم را حفظ کند و هم مانع از سوءاستفاده کسانی شود که به‌دنبال صید ماهی در آب گل‌آلودند.

در تجمعات صنفی و اعتراض‌آمیز روزهای اخیر، برخی افراد فرصت‌طلب با رفتارهایی سازمان‌یافته و آموزش‌دیده، در پی انحراف مسیر اعتراضات و ایجاد فضای ناامنی بوده‌اند؛ اقداماتی که تخریب اموال عمومی، حمله به مردم و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر را در پی داشته است.