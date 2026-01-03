در ششمین سالگرد سردار دل‌ها، خادمان کمیته خادمین شهدا شهرستان رودبار جنوب با حضوری پرشور در گلزار شهدای کرمان جلوه‌ای از عشق و تواضع را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پذیرایی صمیمانه با چای و نان محلی، توزیع محصولات فرهنگی و اجرای برنامه‌های معرفتی، همه نشان از ارادتی عمیق به راه حاج قاسم داشت.

این حضور، نه صرفاً وظیفه، بلکه عبادتی عاشقانه بود؛ سکوتی که فریاد وفاداری به شهدا را در خود داشت. موکب خادمین امسال نیز با تمام توان نشان داد که راه حاج قاسم هر روز پررنگ‌تر ادامه دارد.