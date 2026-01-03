\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f3 \u062f\u06cc\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8:\u06f3\u06f0 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0627\u0631\u06af\u0648\u0646 \u06f1\u06f1 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06f4 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0628\u0631\u0641\n\u00a0\u0644\u0648\u062f\u0627\u0628 \u06f5\n\u0633\u06cc\u0646\u0647 \u0646\u0645\u06a9 \u06f3\n\u0644\u06cc\u06a9\u06a9 \u06f1\n\u0644\u0646\u062f\u0647 \u06f1\n\u0628\u0631\u0645 \u0633\u0628\u0632 \u06f1\n\u0633\u06cc \u0633\u062e\u062a \u06f0.\u06f3