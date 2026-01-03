به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماد «فاتح خیبر» امشب همزمان با ولادت امیرالمومنین (ع) در میدان امام خمینی (ره) توسط سازمان زیباسازی شهر تهران رونمایی شد.

این نمایش بزرگ میدانی با حضور گسترده مردم تهران همراه شده و علیرضا زاکانی شهردار تهران و حجت الاسلام والمسلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم در این مراسم حضور دارند. بزرگ‌ترین نمایش میدانی کشور امشب ۱۲ پرده نمایش از زمان فتح خیبر تا جنگ ۱۲ روزه دارد و از نظر ابعاد، نیروی انسانی و تعداد هنرمندان، کار بی‌سابقه است و بزرگ‌تر از سایر رویدادهای مشابهی است که در تهران یا سایر شهرهای کشور برگزار شده‌اند. همزمان با رونمایی نماد فاتح خیبر نورافشانی گسترده نیز صورت گرفت.

خیبر، فقط نام یک دژ تاریخی نیست؛ مفهومی است که از دل تاریخ برخاسته و امروز در جغرافیای سیاست و مقاومت دوباره جان گرفته است. از آن روز که در قلعه‌ای آهنین با دستان مولایمان علی علیه‌السلام از جا کنده شد، تا امروز که دژهای به‌ظاهر نفوذناپذیر استکبار یکی‌یکی ترک برمی‌دارند، «خیبر» به نشانه‌ای زنده در گفتمان مقاومت بدل شده است.در این میان، «فاتح خیبر» تنها نماد نیست بلکه نقشه راهی است برای فهم گذشته، تحلیل حال و تصور آینده، وعده «تکرار خواهد شد»، خبر از نسلی می‌دهد که آماده‌اند دژهای تازه استکبار را فرو بریزند.