به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مسابقات بیش از ۱۰۰ وزنه بردار در قالب ۱۷ تیم از استان‌های مازندران، سمنان، هرمزگان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، تهران، قم، کردستان، گلستان، خراسان شمالی، لرستان، مرکزی، قزوین، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان و اصفهان حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند. نماینده استان اصفهان، شرکت فولاد مبارکه سپاهان نوین، در این رقابتها موفق به کسب مدال در دسته‌های وزنی زیر شد.

در پایان این رقابت‌ها و در رده‌بندی نهایی تیم های کردستان، خوزستان و تهران عناوین نخست تا سوم را کسب کردند. برترین های این مسابقات با دعوت به تیم ملی وزنه برداری کارگری کشور راهی رقابت های بین المللی کارگران خواهند شد.