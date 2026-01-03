پخش زنده
رقابتهای وزنهبرداری کارگران کشور با معرفی افراد و تیم های برتر به میزبانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مسابقات بیش از ۱۰۰ وزنه بردار در قالب ۱۷ تیم از استانهای مازندران، سمنان، هرمزگان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، تهران، قم، کردستان، گلستان، خراسان شمالی، لرستان، مرکزی، قزوین، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان و اصفهان حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند. نماینده استان اصفهان، شرکت فولاد مبارکه سپاهان نوین، در این رقابتها موفق به کسب مدال در دستههای وزنی زیر شد.
در پایان این رقابتها و در ردهبندی نهایی تیم های کردستان، خوزستان و تهران عناوین نخست تا سوم را کسب کردند. برترین های این مسابقات با دعوت به تیم ملی وزنه برداری کارگری کشور راهی رقابت های بین المللی کارگران خواهند شد.