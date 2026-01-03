دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تشدید اخیر تحولات در ونزوئلا و اقدام نظامی آمریکا ضد این کشور، ابراز نگرانی عمیق کرده و نسبت به پیامد‌های منطقه‌ای آن هشدار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ آنتونیو گوترش گفت: از تشدید تنش‌ها در ونزوئلا که به اقدام نظامی امروز آمریکا انجامیده، «به‌شدت نگران» است و این تحولات را دارای پیامد‌های بالقوه نگران‌کننده برای کل منطقه دانست.

متن کامل این بیانیه که سخنگوی سازمان ملل آن را منتشر کرد، به این شرح است:

دبیرکل سازمان ملل متحد به‌شدت نسبت به تشدید اخیر تحولات در ونزوئلا ابراز نگرانی کرده است؛ تحولاتی که با اقدام نظامی امروز آمریکا در این کشور به اوج رسیده است و می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای برای منطقه به‌همراه داشته باشد.

صرف‌نظر از وضعیت داخلی ونزوئلا، این تحولات یک سابقه خطرناک محسوب می‌شود. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان بر اهمیت احترام کامل همه طرف‌ها به حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، تأکید می‌کند و عمیقاً نگران است که در این رویدادها، قواعد حقوق بین‌الملل رعایت نشده باشد.

دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی طرف‌های ذی‌نفع در ونزوئلا می‌خواهد در چارچوب احترام کامل به حقوق بشر و حاکمیت قانون، وارد گفت‌وگویی فراگیر شوند.