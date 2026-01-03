پخش زنده
نجاتگران هلالاحمر فرد مفقود شده را در ارتفاعات منبع آب کرمتسج لارستان نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان گفت: گزارشی مبنی بر مفقودشدن مردی ۴۰ساله در ارتفاعات منبع آب کرمستج واقع در کیلومتر ۳۰ جاده لار _بستک به هلالاحمر اعلام شد.
مجتبی شریف زاده افزود : بلافاصله نجاتگران هلالاحمر لارستان به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد :نجاتگران پس از جستوجو و طی کردن مسیر، با همکاری عوامل انتظامی به فرد مفقود شده دسترسی پیداکردند و سپس فرد به خانوادهاش تحویل داده شد.