به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان گفت: گزارشی مبنی بر مفقود‌شدن مردی ۴۰ساله در ارتفاعات منبع آب کرمستج واقع در کیلومتر ۳۰ جاده لار _بستک به هلال‌احمر اعلام شد.

مجتبی شریف زاده افزود : بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر لارستان به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد :نجاتگران پس از جست‌وجو و طی کردن مسیر، با همکاری عوامل انتظامی به فرد مفقود شده دسترسی پیداکردند و سپس فرد به خانواده‌اش تحویل داده شد.