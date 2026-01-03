\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b\u00a0\u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a\u0627\u0646 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0645\u0633\u0644\u062d \u0646\u0642\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u0628\u0639\u0627\u062f \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0636\u0627\u0626\u06cc\u060c \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a.