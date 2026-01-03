به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در روز‌های اخیر، شاهد تلاش‌های هدفمند و سازمان‌یافته‌ای از سوی جریان‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین برای ایجاد فضای ناامنی و التهاب در کشور بوده‌ایم. این جریان‌ها با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای و عملیات روانی، در صدد القای بی‌ثباتی و تضعیف امنیت عمومی هستند.

متأسفانه یکی از کسبه شهر همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است. این حادثه تلخ، در چارچوب سناریوی نخ‌نمای کشته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از وقایع داخلی کشور ارزیابی می‌شود.

نهاد‌های مسئول با جدیت و دقت تمام، ابعاد مختلف این حادثه را در دست بررسی دارند و راز همدردی با خانواده داغدار، اطمینان می‌دهند که با عامل این جنایت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.