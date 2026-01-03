پخش زنده
امروز: -
«یا مَن یُعطی مَن لَم یَسئَله»؛ یعنی، خدا حتی به کسی هم که از او چیزی نخواسته، میبخشد!
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بخش سوم از شرح دعای ماه رجب؛ «یا مَن یُعطی مَن لَم یَسئَله» توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است: یا مَن یُعطی مَن لَم یَسئَله؛ خدا حتّی به کسی هم که از او چیزی نخواسته میدهد؛ مثل چه کسی؟ مثل خود شما وقتی که بچّه بودید؛ چه چیزی از خدا خواسته بودید؟ نَفَس خواسته بودید؟ جان خواسته بودید؟ بُنیه خواسته بودید؟ معدهی کاری، ریهی فعّال؟ اینها را که خدا به شما داده، شما از خدا خواسته بودید؟ یا نه، خدا نخواسته به شما داد؟
یکهزارم همهی آنچه را شما دارید، از خدا نخواستید، یکمیلیونم آن را شما از خدا نخواستید، امّا خدا به شما داد.
👈 پس «یا مَن یُعطی مَن لَم یَسئَله» [یعنی]به کسی که از او چیزی نخواسته عطا میکند.
و مَن لَم یَعرِفه؛ حتّی به کسی [هم]که اصلاً خدا را نمیشناسد میدهد؛ چون همهی این نعمتهای زندگی ما مال خدا است.
خب این بزرگواریها، این لطفها، این مهربانیها از طرف خدای متعال، ناشی از چیست؟
ناشی از این است: تَحَنُّناً مِنه؛ تحَنُّن یعنی احساس مراقبت؛ «حَنان» یعنی لطف و نزدیکی و مراقبِ چیزی بودن، مراقب کسی بودن به خاطر لطفی که به شما دارد و مراقب شما است.
و رَحمَة؛ و به خاطر رحمتی که به شما میخواهد بکند. خدای متعال بشر را برای همین آفریده، وَ لِذٰلِکَ خَلَقَهُم؛ خلقت بشر برای این است که به او رحمت [عطا]کند.
خب، این حالا شد صفت ما و خدا. ببینید آن کسی که دعا را تنظیم میکند ــ که امام است و بلد است چه جوری با خدا حرف بزند ــ چقدر هوشمندانه آن را تنظیم میکند. تا اینجا شد رابطهی ما و خدا؛
ما [از این طرف]گیج و گول و ندانسته و نخواسته و بیمعرفت و بیملاحظه، او از آن طرف اهل رحمت، اهل تفضّل، اهل عطا، اهل مهربانی.
۱۳۸۶/۰۵/۱۲