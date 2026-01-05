معاون استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تداوم فرآیندهای اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در جلسه توجیهی هیاتهای اجرایی شهرستانهای بویراحمد، مارگون و دنا با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: فرآیندهای اجرایی انتخابات از مدتها پیش آغاز شده و در حال پیگیری است. فتاح محمدی با بیان اینکه سیاستهای انتخاباتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: انتخابات دارای سطوح مختلفی از جمله سیاستگذاری کلان، قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی، اجرای انتخابات توسط فرمانداران، بخشداران و هیئتهای اجرایی، نظارت و همچنین داوری و حل اختلاف است. وی تصریح کرد: نتیجه برگزاری انتخابات، تولید قدرت برای نظام، ایجاد ثبات سیاسی، رفع تهدیدها و تقویت وحدت و همبستگی ملی است و مشارکت مردم در انتخابات امری ضروری و واجب به شمار میرود. فتاحمحمدی با اشاره به الزامات داوطلبان انتخابات شوراها، گفت: داوطلبان باید فعالیتهای خود را بر سه محور خدمت به مردم، پایبندی به قانون و رعایت اخلاق انجام دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری این جلسه را آموزش معتمدین و اعضای هیئتهای اجرایی و نظارتی عنوان کرد و افزود: این نشست با هدف پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان برگزاری انتخابات برگزار شده است. به گفته وی، ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها از ۲۱ تا ۲۷ دیماه به مدت هفت روز و به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و زمان ثبتنام داوطلبان شورای اسلامی روستاها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد