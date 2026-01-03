به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواد اصلانی گفت: مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در حین گشت‌زنی شبانه در حاشیه زرینه‌رود موفق شدند یک رشته تور دامی گماشته شده در رودخانه توسط دو صیاد متخلف جمع‌آوری کنند. این افراد در مواجهه با محیط‌بانان از صحنه فرار کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.

وی افزود: همچنین، یگان حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ، یک شکارچی متخلف را که قصد شکار کبک در منطقه کوهستانی روستای زید کندی داشت، قبل از هرگونه اقدام به شکار دستگیر کرد. از این فرد یک قبضه اسلحه ته‌پر دولول به همراه چندین عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

اصلانی تأکید کرد: مأموران یگان حفاظت مراتب را در محل صورتجلسه کرده و پرونده متشکله به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. گشت‌های نظارتی و پایش‌های شبانه‌روزی زیستگاه‌ها همچنان ادامه دارد و با متخلفین برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.