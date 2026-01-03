تیم‌های بندرآستارا و شهید قندی یزد عصر امروز در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک این تیم‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت ها، عصر امروز تیم‌های بندر آستارا و شهید قندی یزد در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم رفتند که در پایان این بازی، دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

تا پایان هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم، تیم بندرآستارا با ۸ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.