تأکید بر ضرورت حضور روحانیت در عرصههای اجتماعی، رویکردی که سیره تاریخی علمای بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی در اجلاس سراسری مدیران و کادر مدارس علمیه استانهای خراسان گفت: روحانیت متعهد همواره در کنار مردم حضور داشته است حوزه علمیه نهادی برونگراست و خروجی آن باید در خدمت هدایت دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه قرار گیرد از اینرو تبلیغ عمیق، هوشمند و متناسب با اقتضائات زمان، مأموریتی راهبردی است.
آیت الله احمد مروی افزود: تاریخ تشیع نشان میدهد که علما همواره متناسب با شرایط زمانه وارد میدان شدهاند و هرگاه جامعه با هجومها و چالشهای فکری و اعتقادی مواجه بوده، بزرگان دین با بصیرت و مسئولیتپذیری نقشآفرینی کردهاند.
وی ادامه داد: پس از غیبت کبری، جامعه شیعه با بحرانی جدی مواجه شد و در همان مقطع تاکنون، بزرگان دین با تألیف آثار بنیادین به صیانت فکری جامعه پرداختند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بخشهایی از پیام رهبر معظم انقلاب درباره حوزههای علمیه گفت: حوزه مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه است.
وی افزود: آنچه امروز اهمیت دوچندان دارد، شناخت دقیق فضای فکری و فرهنگی جامعه و ایجاد تناسب میان آوردههای تبلیغی با واقعیتهای ذهنی و زیستی مردم بهویژه جوانان است.
وی ادامه داد: اگر این تناسب ایجاد نشود، حجم بالای مقالات، برنامهها و گفتارها در برابر سیل القائات مغالطهآمیز، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: کسی که هدایت مردم را بر عهده دارد، پیش از سخن گفتن با زبان، باید با سیره و کردار خود تعلیم دهد. موعظهای که از دل برنخاسته باشد، بر دلها نمینشیند.
وی بر بصیرت و آگاهی سیاسی مبلغان تاکید و افزود: این امر همواره مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است. طلبه و عالم دینی باید با مطالعه تاریخ، بهویژه تاریخ معاصر، تحلیل درستی از وقایع ارائه دهد و با شناخت برنامههای دشمن، از مرزهای فکری و اعتقادی پاسداری کند.