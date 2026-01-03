کارشناسان در برنامه «بی واسطه بامردم» صداوسیمای مرکز کردستان در اولین گام در گفتگویی تحلیلی، نقش احزاب، تشکل‌ها و رسانه در پیگیری درخواست‌های مردم را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در برنامه بی‌واسطه با مردم، این بار نگاه‌ها به نقش رسانه‌ها و جایگاه مطالبه‌گری احزاب در تحقق حقوق شهروندان دوخته شده است.

کارشناسان حاضر در این گفت‌و‌گو، از مسئولیت رسانه‌ها در بازتاب خواسته‌های مردم سخن می‌گویند و به بررسی این پرسش می‌پردازند که چگونه احزاب می‌توانند با مطالبه‌گری مؤثر، مسیر دستیابی به حقوق اساسی جامعه را هموار کنند.

میمنت آبادی از کارشناسان حاضر در این گفت‌و‌گو، بر نقش احزاب در تحقق حقوق شهروندی تأکید کرد.



نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی دیگر کارشناس این برنامه می‌گوید احزاب، تنها تشکل‌های سیاسی نیستند؛ بلکه سازوکارهایی برای سازمان‌دهی خواسته‌های مردم هستند.



شیخی زاده این را هم یادآور شد که وقتی مطالبات پراکنده شهروندان در قالب برنامه‌های روشن و هدفمند بیان می‌شود، امکان شنیده‌شدن و پیگیری آنها در عرصه عمومی فراهم می‌ شود.

نصراللهی زاده از اساتید دانشگاه هم سمن‌ها و احزاب را از لوازم جوامع دموکراتیک دانست و با اشاره به کارکرد احزاب و تشکل‌های مدنی گفت: این تشکل‌ها و احزاب می‌توانند با مطالبه‌گری مؤثر، فرهنگ سیاسی دموکراتیک را در جامعه نهادینه کنند و میان مردم و حاکمیت، رابطه‌ای متقابل از حقوق و مسئولیت‌ها ایجاد کنند.

در نهایت، کارشناسان بر این باورند که تحقق کارکرد درست تشکل ها، سمن‌ها و احزاب نیازمند بستر‌هایی است که باید به آن‌ها توجه داشت.