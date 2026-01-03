در سالروز ولادت حضرت علی (ع)، کیک بزرگ و ۱۲ متری به مناسبت این میلاد پربرکت در بقعه متبرکه میامی میان زائران توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اجرایی بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید (ع) میامی گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، کیک عظیم و ۱۲ متری به مناسبت این میلاد پربرکت در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید (ع) آماده و میان زائران توزیع شد.

محمدعلی ذوقی افزود: این کیک ویژه که با هدف جلوه‌بخشی به جشن ولایت و شادی دل عاشقان اهل بیت (ع) طراحی و تهیه گردید، یکی از برنامه‌های چشمگیر مراسم جشن در آستان مقدس بود.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی با حضور پرشور زائران، فضای معنوی حرم را همراه با نشاط و صفای خاصی آکنده کرد.