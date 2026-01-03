دادستان کل آمریکا متن ۲۵ صفحه‌ای کیفرخواست قضایی ضد نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، همسر او و چند نفر دیگر از مقامات دولت ونزوئلا را صادر و منتشر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، در متن منتشر شده به عنوان کیفر خواست، از نیکلاس مادورو موروس، متهم ردیف اول فساد در ونزوئلا نام برده و ادعا شده است: مادورو با همدستان خود برای استفاده از قدرت غیرقانونی به دست آمده و نهاد‌هایی که آنها را تخریب کرده بود، برای انتقال هزاران تن کوکائین به آمریکا همکاری کرده است.

همچنین دستگاه قضایی آمریکا در این کیفرخواست مدعی شده است: مادورو زمانی که عضو مجلس ملی ونزوئلا بوده است، محموله‌های کوکائین را تحت حمایت نیرو‌های انتظامی ونزوئلا جابجا می‌کرد و هنگام تصدی وزارت خارجه، گذرنامه‌های دیپلماتیک ونزوئلا را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر قرار می‌داد و پوشش دیپلماتیک را برای هواپیما‌هایی که توسط پولشویان برای بازگرداندن درآمد حاصل از مواد مخدر از مکزیک به ونزوئلا استفاده می‌شد، تسهیل می‌کرد.

در این متن، علاوه بر نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و سیلیا فلورس همسرش، به نام دیوسدادو کابجو معاون حزب حاکم سوسیالیست متحد ونزوئلا، رامون رودریگز چاچین سیاستمدار ونزوئلایی، نیکولاس ارنستو گوئرا و هکتور گوئرو از دیگرمقامات دولت ونزوئلا به عنوان متهمان ردیف‌های بعد اشاره شده و به تفضیل اتهام‌هایی مشابه به آنها وارد شده است.