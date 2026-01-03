در روز پدر، مسابقه نمادین فوتبال «پدر و پسر» با حضور جمعی از پیشکسوتان فوتبال ششتمد و فرزندانشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان ششتمد، در حاشیه این مسابقه با اشاره به جایگاه ورزش در سلامت روح و جسم جامعه، گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر در جهت تقویت روابط خانوادگی و ترویج سبک زندگی سالم در بین اقشار مختلف است.

حسین فیض‌آبادی، افزود: ورزش می‌تواند به عنوان عاملی اثرگذار در ایجاد نشاط اجتماعی و تحکیم پیوند‌های عاطفی میان اعضای خانواده، به ویژه پدران و فرزندان، نقش آفرینی کند.

وی ادامه داد: این مراسم با استقبال خوب خانواده‌های شرکت‌کننده همراه بود و در پایان، از پیشکسوتان حاضر در این رویداد قدردانی شد.